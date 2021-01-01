Типография «Лайт»
Типография «Лайт»
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Печать упаковки для ароматизаторов
Упаковка для ароматизаторов
Печать упаковки для чая
Упаковка для чая
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Печать упаковки для фаст-фуда
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Печать упаковки для бакалейной продукции
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Печать упаковки для полуфабрикатов
Упаковка для полуфабрикатов
Печать упаковки для замороженных продуктов
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Печать упаковки для пельменей
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Печать упаковки для пирожных
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Печать упаковки для медицинских масок
Упаковка для медицинских масок
Печать упаковки для БАД
Упаковка для БАД
Печать упаковки для лекарств
Упаковка для лекарств
Печать упаковки для крема
Картонная упаковка для крема
Печать упаковки для мыла
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Печать упаковки для предметов гигиены
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Печать упаковки для духов
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Печать упаковки для носков
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Медицинская упаковка
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Упаковка премиум-класса
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Бумажные пакеты
Бумажные пакеты

Печать на картоне

Не стоит забывать, что упаковка – это эффективный и быстрый способ распространения информации рекламного содержания. Кроме того, продуманный дизайн позволяет более успешно продавать товар, поэтому размещение красочного изображения (логотипа, слогана) на таре – возможность улучшить узнаваемость основной продукции.

Чтобы из обычной картонной упаковки получилась «привлекательная обертка», необходим профессиональный, творческий подход. 

Дизайнеры нашей компании при разработке изображений для выполнения печати на заказ, учитывают не только объем, цвет и фактуру, но и особенности изделия, узнаваемость бренда. Картинка должна выглядеть единым целым, но иметь определенные акценты, благодаря которым покупатель, при даже беглом взгляде, сможет получить максимум информации о продукте.

Изготовление упаковочной продукции

За счет использования универсального оборудования наша типография в Москве производит различные виды изделий:

  • стандартные четырехклапанные коробки;
  • конструкции со сложной высечкой;
  • с фигурной крышкой;
  • со скошенными клапанами;
  • со складываемым дном;
  • обечайки;
  • картхолдеры;
  • коробки "пирожок"
  • коробки с европодвесом;
  • «самосборные» коробки.

Упаковочная продукция может иметь различные параметры: от миниатюрных для вручения драгоценных украшений до габаритных, используемых для перевозки бытовой техники. Все зависит от особенностей товара и пожеланий заказчика.

Почему типография «Лайт»

Вам нужно несколько сотен или даже тысяч картонных коробок? У вас уже есть тара, но на упаковке из картона нет необходимых изображений? В любом из этих случаев, мы вам поможем.

Типография «Лайт» предлагает полный спектр услуг, начиная от разработки макета и заканчивая послепечатной обработкой готовых материалов. После создания макета мы предлагаем напечатать пробный экземпляр, чтобы заказчик смог оценить цветопередачу, подобрать оптимальный вариант.

Мы располагаем отлаженным современным оборудованием, позволяющим выполнять все технологические операции в сжатые сроки.

В нашем штате только опытные сотрудники – верстальщики, печатники, дизайнеры. Они сделают вашу картонную упаковку добротной и запоминающейся!

Оформите заказ прямо сейчас!

Узнать цену и оформить заказ на изготовление Вы можете у менеджера типографии по телефону:

+7 (495) 363-3993

Также можно отправить заявку нам на почту zakaz@light-print.ru

По указанным данным сотрудник типографии сделает все необходимые расчеты и свяжется с Вами.

Оплатить заказ можно у нас в офисе, либо используя специальный сервис оплаты на нашем сайте

Технологии и возможности

Печатная машина

Печатная машина

Печатная машина
Speedmaster XL 75-4+L

Это печатная машина с лакировочным секциям, подходит и для малого, и для большого объема печатных работ. Данная машина предлагает самые прогрессивные решения, специально приспособленные для различных запросов на печать. Машина гарантирует максимальную продуктивность с максимальной эффективностью и полным удобством работы. Speedmaster XL 75-4+L обладает высочайшим уровнем автоматизации на рынке от первого до последнего печатного листа.

Установка высечки картонных упаковок

Установка высечки картонных упаковок

Установка высечки картонных упаковок
Novacut 106 E 3.0 Autoplaten®

Это современное устройство, позволяющее максимально повысить качество продукции и производительность труда. Преимущества этой машины не ограничиваются процессом высечки. Благодаря современной системе стриплинга, Novacut 106 E 3.0 Autoplaten® позволяет минимизировать ручные операции на удалении облоя, обеспечивая качество заготовок на приемке, с ровными краями и отсутсвием отходов.

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Согласие на обработку персональных данных Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу: (далее по тексту - Оператор). Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу. Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных: Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами. Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях: - предоставление мне услуг/работ; - направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ; - подготовка и направление ответов на мои запросы; - направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора. Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес support@diera.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.

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